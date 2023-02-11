大陸最高人民檢察院11日公布浙江省麗水市蓮都區檢察院第三檢察部主任李國平揭發一起遭判處有期徒刑10年6個月、併科345萬元（人民幣，下同）罰金的劉姓女重刑受刑人，如何運用哺乳期結束、又鑑定為精神病、假結婚脫產，做到一天牢沒坐、一塊錢罰金未繳「紙面服刑」黑幕。

李國平指出，2020年6月，麗水市檢機關「暫予監外執行」專項監督時，一份不合規的司法鑑定書引起他的注意：」劉某，患嚴重精神分裂症，無服刑能力。」根據大陸法律規定，鑑定書要求兩名醫師共同作出，並經主管業務院長審核簽字。但這份鑑定書上，僅有兩名醫師簽字。

李國平查出，2018年6月，劉女因犯銷售假藥罪、非法經營罪被法院判處有期徒刑10年6個月，併科罰金345萬元。但實際上，她一天牢也沒坐過。

因宣判前她懷孕生育，法院決定對其暫予監外執行一年，並交由其原籍地湖北省雲夢縣司法局社區矯正。一年暫予監外執行期屆滿前，該局向法院提交了劉女患有嚴重精神分裂症、無服刑能力的司法鑑定書。據此，法院對劉某延長暫予監外執行一年。

李國平發現，劉女在被判決及之前精神狀況都很正常，哺乳期即將結束卻突然被鑑定出患有嚴重精神疾病，而且鑑定書還存在不合規的瑕疵。這當中會不會有問題？於是，他向法院承辦人提出，在湖北省孝感市以外地區另行指定醫院對劉女重新鑑定。2020年7月，蓮都區法院委託武漢市精神病院鑑定劉女精神狀態及服刑能力。

當工作人員要帶劉女去武漢時，她突然說肚子難受，到醫院一檢查發現又懷孕了，但胎兒已在體內死亡。劉女在2016年與丈夫陳某離婚後一直未再婚，且被鑑定患有嚴重精神疾病，與其發生性關係的人是否涉嫌性侵？檢察官報案後，案件竟以劉女家屬不同意調查為由，不了了之。

好在劉某後來還是到武漢做了鑑定，得出意見是患有「心因性偏執型精神病」，無服刑能力。但與之前不同，偏執型精神病與精神分裂症屬於不同的病情類型，而且諮詢專家得知，心因性是指受心理因素影響，即不排除當事人故意偽裝的可能。

李國平內心疑點沒有解開。決定調查劉女暫予監外執行期間行蹤軌跡。結果發現，僅在2019年一年，劉女就有103次火車、飛機出行記錄，地點遍布武漢、廣州等十多個城市。劉某在安徽省望江縣還有5次車輛違章處理記錄。檢方趕往當地調取了現場監控視訊和人臉識別記錄，確認5次違章都是劉女本人到場處理。

一個患有嚴重精神疾病的人，可能頻繁跨省遠行百餘次，並且親自到現場處理車輛違章嗎？而劉女在上述多次、長期外出前，均未辦理請假手續，報告相關行蹤，嚴重違反社區矯正監管規定。

2021年1月，蓮都區檢察院經聽證，向蓮都區法院發出收監執行檢察建議書，劉女隨後被收監執行。

李國平還發現，劉女在交保候審期間與時任陳姓男友在深圳登記結婚，但70天後就辦理離婚手續。經查，劉女被判罰金345萬元財產刑並未履行，法院是以未發現有可供執行的財產為由，終結執行，她離婚是否為了轉移財產？

辦案組又趕往深圳，調取了劉女與陳男的離婚協議書、房產過戶記錄表等資料，查實劉女將名下位於深圳的婚前房產無償轉給陳男，並且陳男在劉女二審宣判後，立即將房產變賣。透過前往陳男的戶籍地廣東省惠州市調查，查到陳男名下有房產，且是陳某變賣深圳房產後不久購置的。

2021年3月，蓮都區檢察院向蓮都區法院發出財產刑執行檢察建議書。同年6月，劉某的345萬元財產刑全部執行到位。

針對劉女暫予監外執行期間的種種異常，檢方認為極有可能存在司法人員瀆職問題。經調查發現，陳男與雲夢縣社區矯正監管局局長戴某關係密切。在劉女暫予監外執行決定前，陳某曾與戴某同時入住麗水某酒店，並支付了戴某等人的費用。

在浙江省檢察院、麗水市檢察院支持下，蓮都區檢察院將相關問題線索及證據材料透過省院移送湖北省檢察院，並積極配合後續調。2021年7月，湖北省檢察機關對戴某等人涉嫌徇私舞弊暫予監外執行罪立案偵查，現已提起公訴。