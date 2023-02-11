瓦倫近日發表宏盟去年第四季財報時，面對分析師提問關於聊天機器人ChatGPT盛行對廣告業的影響。他表示：「我們所關注的所有自動化技術都能讓最優秀的員工提升工作效率並發揮更多實力，免除單調的廣告企劃或活動。」

他坦言近年他對AI的看法有所改變，未來將讓公司「盡快接納AI技術」，因為AI能幫助員工也能造福廣告主。

去年第四季宏盟有機營收成長7.2％，超越分析師預期的3.7％。去年全年有機營收成長9.4％，也超越分析師預期的8.4％。有機營收成長排除匯率波動、企業購併及事業出售等影響。

去年第四季宏盟總營收年增0.3％至38.7億美元，淨利年增3.3％至4.3億美元，EPS達到2.09美元。

瓦倫表示：「展望今年，我們對宏盟的策略及財務現況抱持高度信心，但仍謹慎面對地緣政治及大環境經濟發展帶來的可能影響。」宏盟預期今年全年有機營收成長率約在3％至5％。

同業陽獅集團（Publicis）也在近日公布，去年第四季有機營收成長9.4％，主因是旗下數據及科技服務持續吸引企業支出。陽獅表示大環境前景不定尚未對廣告客戶行為造成實質影響。

隨著大數據在數位廣告市場的應用層面越來越廣，宏盟持續協助廣告客戶了解新興廣告媒體，尤其是近日如雨後春筍般湧現的零售商數位廣告平台。以沃爾瑪為例，該公司平日收集的消費者數據能協助廣告主鎖定數位廣告觀眾。

宏盟執行副總裁兼財務長安潔拉斯托（Phil Angelastro）表示：「隨著廣告市場日漸複雜，我們將依客戶需求提供更貼切的服務。」