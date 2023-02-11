成立37年的友友建設，11日舉辦「財團法人友友錦祿教育基金會」111學年度頒獎典禮，分發友友已購住戶子女獎學金、友友董事長張永義回饋故鄉長期培育學生獎學金、以及「中山大學獎學金」及「高師大獎學金」等獎學金，現場計有上百人上台領獎。

「財團法人友友錦祿教育基金會」是由友友建設董事長張永義、張順興及南統建設董事長張鴻熙三兄弟，為了感念父母培育，於民國80年以父親張祿、母親張謝水錦之名，共同成立「友友錦祿文教基金會」，並在民國96年擴大成立為「財團法人友友錦祿教育基金會」，每年提供獎助學金濟助張永義家鄉嘉義縣過溝周邊弱勢學生。

張永義三兄弟認為，唯有透過教育，才能讓偏鄉的孩子翻轉未來，獎學金設立是讓他們可以安心求學，做有用的人再回饋社會，促進正向改變良性循環，20多年來基金會投入逾8千萬，為近2,000名學子爭取平等學習的機會。

友友建設董事長張永義表示，友友在民國90年就為社區住戶，設立友友社區獎學金，94年成立錦祿晚自習班，96年成立「長期培育計畫」，全力扶助來自單親、隔代教養、經濟困難的偏鄉學生，發放助學金到大學；103年起開辦「中山大學管理學院獎助學金」、108年起開辦「中山大學獎助學金」、109年設置「高雄師範大學獎學金」。

張永義說，為了鼓勵所有友友社區的住戶子弟們向學，基金會每年舉辦頒獎典禮，去年因為疫情停辦，今年解封後，立即復辦，邀請榮獲友友社區獎學金同學、基金會在嘉義過溝、布袋、東石等濱海鄉鎮長期培育的學生、中山大學獎學金、高師大獎學金等同學及家長共聚一堂，接受友友團隊的祝福和鼓勵。