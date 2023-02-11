南韓美女漫畫家貓咪(야옹이)擁有超魔鬼的身材和天使臉孔，人氣代表作《女神降臨》還在2020年被拍成電視劇，收入翻倍成長，沒想到日前傳出她涉嫌逃漏稅，並挪用公款購買超跑，事件爆發後，她緊急刪除IG上的跑車照，直到今(11日)才終於做出回應。

根據韓媒綜合報導，南韓國稅局近期針對藝人、Youtuber等80位公眾人物，進行稅務調查，其中點名一位「女漫畫家A」，不只涉嫌逃漏稅，還挪用公款購買上億韓幣的跑車私用，同時用公司信用卡買奢侈品，儘管國稅局未點名身分，但韓媒報導刊出漫畫家A和跑車的合照，儘管打上馬賽克處理，但網友一眼就看出是貓咪以前發在IG的照片。

對此，貓咪11日在IG發表正式立場，坦言去年11月26日已接受國稅局的調查，挪用公司卡和車輛一事被判定為無嫌疑，不過她承認過程有些疏失，稱是不夠仔細產生的失誤。貓咪也提到，出版業和網路漫畫界對增值稅的法律存在爭議，將委託專業會計事務所處理，承諾會更嚴格要求自己履行納稅的義務。

貓咪坦承稅務調查中仍存在疏失，會請專業人士協助處理。(圖/貓咪 IG)

據了解，《女神降臨》漫畫的劇情浪漫逗趣，在韓、日、台等地很有人氣，2020年被改編成同名電視劇，卡司集結車銀優、文佳瑛、黃寅燁等人大獲成功，帶紅身為原著的貓咪，粉絲因此注意到她的一雙迷人電眼和白皙皮膚，以及170公分、50公斤的不科學身材，稱讚本人堪比從漫畫走出來的女神，無比耀眼。