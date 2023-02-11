桃園市台66線快速道路橋下有許多閒置空間，市府近年陸續活化，民代指出平鎮與其他區相比，活化空間較少，地方盼將台66線與平德路口橋下空間，規畫為停車場並設體健設施，滿足地方生活需求。平鎮區公所表示，經日前會勘，公路總局已同意可申請活化，後續將與市府討論現場規畫。

市議員王珮毓指出，台66線橋下空間有分段活化，增建籃球場、停車場、遊戲場或運動公園，但平鎮與龍潭或八德相比，活化率相對較低，宋屋里長魏寶蘭與平鎮里長王耀棟都建議台66線與平德路口，橋下P124至P129墩柱空間可善加利用，為居民增加停車與活動空間。

王珮毓說，盼橋下空間再利用計畫盡速啟動，提供市民多一處方便又舒適的活動場地及停車場，此外，平鎮仍有許多橋下空間可利用，部分里別尚未設置活動中心，也盼增建集會場地或朝極限運動場方向發展。

平鎮區公所工務課說明，台66線橋下空間為公路總局管轄，近日會勘後，對方已同意該場地可由公所申請活化使用，後續將與桃市府工務局與體育局討論，是否增設球場或體健設施。至於地方期待的停車空間，則因公總規定無法直接設停車場，會改採附屬停車設施方向研擬。

工務課提到，平鎮的橋下空間與八德的維管單位不一樣，規畫上也受到不同限制，八德為帶狀發展，平鎮則是塊狀方式活化。目前平鎮有5處橋下空間已活化啟用，提升民眾生活便利性。

此外，關爺南路至快速路二段986巷的市民活動中心與極限運動場即將發包、快速路二段985巷至南東路口的獨輪車練習場正施工中，2處完工後平鎮將有7處橋下活化空間。