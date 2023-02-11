張若昀（右）與費啟鳴是一對好友。（愛奇藝國際站提供）

實力派大陸男星張若昀在最新熱播古裝陸劇《顯微鏡下的大明之絲絹案》飾演數學學霸「帥家默」，意外查出縣衙稅賦出問題，捲入一連串公堂之爭與利益算計。劇中張若昀沉迷算數魅力，不但能精準計算，還擁有過目不忘的超強記憶力，甚至還能幫好友算牌賭贏錢，被網友笑稱是「行走的計算機」。

然而他社交能力雷爆，好友在喬案子他卻在旁邊嚕貓；別人答應寫訴狀收潤筆費，他當場拿筆出來叫他現在寫；還順口抖出來幫他查案的官員是誰，讓網友看完笑翻，「這角色太可愛了」、「莫名有萌點」。

雖然帥家默個性引發笑料，但身世卻相當坎坷，《顯微鏡下的大明之絲絹案》開播便揭曉他偶爾會想起當年7歲時家中失火，父母親雙雙葬身火海的經過，因為他沒有及時通知救出父母，導致被街坊鄰居指責，從小就在自責與悲傷中度過。

他隱約想起父親生前要他記得「三千五百三十」這個數字，也與他長大後意外查出的「人丁絲絹稅」有關，對於小時候的陰影，劇中用大量片段閃現的回憶方式呈現，他到底是真的失憶還是裝傻，突查絲絹稅的目的又是為何，隨劇情抽絲剝繭讓人期待後續發展。

張若昀在劇中為查絲絹稅先是無故被打大板，屁股痛到走路一拐拐，還遭陷害鋃鐺入獄。一個不懂人情世故，只活在自己世界的數學天才，在奔走查稅時面臨生命危險，但他堅持「算學是天下最誠實的東西」，他對數學的執著也反映他真誠的個性。

《顯微鏡下的大明之絲絹案》開播後，不少網友對比張若昀4年前前作《慶餘年》，大讚他演什麼像什麼，「文科生演到理科生，文理兼修了」、「一個是精靈小狐狸，一個是呆萌小兔子」、「帥家默其實不呆，是很精明，看張若昀眼神就知道！」

《顯微鏡下的大明之絲絹案》改編自馬伯庸作品《顯微鏡下的大明》六案之一「絲絹案」，講述無法忍受數學錯漏的帥家默（張若昀飾），是永遠沉浸在數學題中有點呆呆的「算呆子」，意外查出「三千五百三十兩人丁絲絹稅」後，展開的一場圍繞賦稅問題的公堂之戰，並引發了各利益集團間的博弈。《顯微鏡下的大明之絲絹案》正在iQIYI國際版APP及iQ.com熱播中。