藝人隋棠遭鄰居指控在家製造噪音，整起事件尚未水落石出，知名房產仲介陳泰源昨（10）天又在臉書透露，自己就是賣屋的仲介，並強調為了加強房屋隔音，隋棠已經將樓地板加厚至將近30公分。此外，他今（11）日接受媒體專訪時，再度透露自己曾因為進入該處豪宅做一件小事，就遭到樓下住戶投訴，讓他覺得相當毛骨悚然。

據《三立新聞網》報導，陳泰源提到與隋棠有糾紛的樓下鄰居A母女，也曾與此戶的前屋主蔡小姐有過嫌隙。前屋主當時提醒，連小孩子只要稍微走快一點，都會引發鄰居的不滿，他也依原話提醒，隋棠為此還將地板一口氣加厚到約30公分。

對於A母女，陳泰源還分享了一件頗為詭異的事，他直言自己175公分、73公斤算是正常人體重，事發豪宅在隋棠還未搬入前，有將近半個月的空置期，他為了照顧露臺的櫻花以及打理環境衛生，隔個兩、三天就會去掃地跟澆花。他確信自己沒有造成別的聲響出來，結果第二次去的時候，管理員突然問他兩天前是不是有來，樓下的住戶說有聽到聲音，他當下很傻眼，現在回想起來，又有一種毛骨悚然的感覺。

陳泰源分析，自己去打掃維護的時候，是保持正常走路，沒有做出過大的動作，當下是認為屋內空曠且沒有家具，回音的效果比較大，因此就沒有再往下多想。但後來算算自己的身高體重，都是落在普通範圍，樓下房客連這樣的聲音都聽得到，讓他覺得非常奇怪。