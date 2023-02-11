虎劇講述戰國時期「信陵君竊符救趙」之事，出自《史記》；國光劇團上下同心，慎重演繹曾永義編劇遺作。（郭吉銓攝）

由「輕生死、重大義」，不惜以生命酬知己的人物，推動劇情發展，昭示已逝編劇曾永義院士對於人世間的理想期待，與其率真慷慨的平生性情相得益彰；國光劇團上下同心，慎重演繹曾永義編劇遺作。（郭吉銓攝）

國光劇團上下同心，慎重演繹曾永義編劇遺作。（郭吉銓攝）

虎劇講述戰國時期「信陵君竊符救趙」之事，出自《史記》；由國光劇團當家老生唐文華飾演老謀深算的隱士侯贏（見圖）。（郭吉銓攝）

《虎》劇由京崑小生溫宇航（中右）飾演正派愛國的魏公子信陵君，當家老生唐文華（中左）飾演老謀深算的隱士侯贏。（郭吉銓攝）

新編京崑大戲《虎符風雲》，虎劇講述戰國時期「信陵君竊符救趙」之事，出自《史記》；《虎》劇由劉育志飾演屠夫朱亥（前中）。（郭吉銓攝）

新編京崑大戲《虎符風雲》，虎劇講述戰國時期「信陵君竊符救趙」之事，出自《史記》；《虎》劇由京崑小生溫宇航（左）飾演正派愛國的魏公子信陵君，當家老生唐文華（右）飾演老謀深算的隱士侯贏。（郭吉銓攝）

國立傳統藝術中心轄下國光劇團，將於2023年2月11日至12日在臺北市中山堂演出「戲曲院士．院士戲曲」新編京崑大戲《虎符風雲》。本劇為曾永義院士生前最後一部作品，動筆之時便是為國光劇團當家臺柱溫宇航、唐文華量身打造，再經王安祈藝術總監修潤，由案頭本轉化為舞臺演出本，展現出動人的戰國史詩大戲。

《虎符風雲》講述戰國時期「信陵君竊符救趙」之事，出自《史記》。魏國公子信陵君與魏王為同父異母兄弟，信陵君「食客三千」，禮賢下士，至市井親迎足智多謀的隱士侯嬴，更樂與屠夫朱亥相交。然魏王對其多所忌憚，一日秦兵攻趙，嫁至趙國、亦是信陵君胞姊的平原君夫人返國求救，魏王卻派將軍晉鄙守在兩國邊界，按兵不動。侯贏獻計由寵姬如姬竊取唯一能號令兵馬之「虎符」，力士朱亥擊殺晉鄙，終於成功救趙，擊退秦軍。朱亥、如姬、侯嬴皆自殺謝罪。

曾永義院士從「情義無價」核心出發，以信陵君與謀士侯嬴、如姬夫人、屠夫朱亥等義士的情誼切入史事，更由這幾位「輕生死、重大義」，不惜以生命酬知己的人物，推動劇情發展，也昭示曾永義院士對於人世間的理想期待，與其率真慷慨的平生性情相得益彰。

國光劇團曾演出過曾永義院士編劇之新編京劇《鄭成功與臺灣》、《牛郎織女天狼星》及新編崑曲《梁祝》等劇，不僅淵源深厚，團內也不乏曾永義老師的學生，所有人都相當感念曾老師為戲曲藝術、提攜後進無私的付出。2022年春天曾老師著手編劇、與國光談定製作事宜，不想10月便溘然長逝。國光劇團上下無不全力以赴，王安祈老師更是對於全劇每一處細節都縝密處理，兼顧曾老師創作初衷及現代觀眾眼光，完成《虎符風雲》這齣「情義無價最重要的劇場實踐」。期能將曾永義老師帶給劇團和傳統戲曲的能量，用最好的演出傳承下去，創造更良善的循環。

本劇由京崑小生溫宇航飾演正派愛國的魏公子信陵君，當家老生唐文華飾演老謀深算的隱士侯贏，都與角色性格、特質十分匹配。演員陣容尚有飾演魏王的鄒慈愛、如姬夫人王耀星、平原君夫人陳長燕等優秀中生代演員，飾演朱亥的劉育志、晉鄙的歐陽霆等青年演員，加上音樂方面李超、孫建安等卓越音樂家的妙手，必定能在中山堂的舞臺上，以最完滿的情意以酬曾永義老師的無價情義，誠摯邀請觀眾走進劇場，一同感受。