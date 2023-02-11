勇士在交易大限前送走懷斯曼（James Wiseman），歡喜迎回舊將小培頓（Gary Payton Jr.），結果才經過24小時不到，交易卻因為小培頓的體健未過可能作罷，而據《The Athletic》報導，小培頓本季一直帶著傷打球，甚至為了減輕傷勢帶來的痛苦，拓荒者隊醫甚至要求小培頓打止痛針上場作戰。針對此事，拓荒者總教練畢勒普斯（Chauncey Billups）駁斥了相關傳聞。

由於這是一場涉及4隊的大交易，除了懷斯曼及小培頓外，包含薩迪貝（Saddiq Bey）、諾克斯（Kevin Knox）也都得等到交易正式成立後，才能替新東家上場，《The Athletic》指出，拓荒者並未在交易中告知小培頓的傷勢狀況，勇士一方認為小培頓需要2至3個月的時間才能恢復，而目前4支隊伍正在討論關於交易的補償問題，但根據規定，由於交易截止日已過，球隊無法再針對交易內容做出更改，這筆交易極有可能將走向取消的結果。

拓荒者的行為無疑引來輿論攻擊，11日面對雷霆的比賽前，畢勒普斯反駁了拓荒者隊醫強讓小培頓上場的指控，「我們永遠不會強迫球員上場比賽，無論是醫療問題還是他單純不想打，我很害怕我如果這樣做會招來爭議。」拓荒者顯然認為小培頓的身體狀況足以應付高強度賽事，但勇士則持相反意見。

不過這類情景對於過去就背負著許多罵名拓荒者隊醫來說已是常見，球迷不斷調侃隊內存在著傷病魔咒，最著名的就是足以扛下拓荒者門面的歐丹（Greg Oden）及羅伊（Brandon Roy），最終2人皆因傷勢，正值球技巔峰期就黯然離開聯盟。