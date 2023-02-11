周予天11日舉辦一日店長活動，大方讓在場媒體驗肌。（羅永銘攝）

周予天近來推出個人與內著品牌聯名系列單品，11日舉辦一日店長活動，品牌老闆余函彌（資工彌）到場助陣，吸引不少粉絲來現場支持。他1月初拍攝主視覺秀結實腹肌、狗公腰，但今在現場，他身穿白色T恤，僅秀出內褲頭，害羞地未露出健壯身材。

他解釋說一拍完主視覺照後，他與弟弟周興哲、父母等一起赴日本滑雪、大啖美食，導致近期胸、腹肌沒有之前那麼明顯，「我很愛吃美食，照片拍完就報復性吃」，自虧若要回到拍照時的結實身材，必須花2周進行飲食控制、運動就可以恢復好身材。

他分享，過去時常穿寬鬆四角內褲，現在選擇穿貼身四角內褲，不過以前穿純棉內褲容易熱、卡屁股，這次推出合作新款內褲，有分為男、女的運動型內褲，散熱功能佳，他笑說，之前在家有試穿男款的丁字褲，結果一照鏡子被嚇到，「自己看太害羞，但丁字褲很舒服，穿起來像是沒有穿的感覺。」他性感照片一釋出，引起男、女粉絲關注，還有男粉絲傳露骨訊息「我想X你」，讓他招架不住。

周予天與前女友席惟倫分手已半年，他透露，去年恢單陷入情傷後，在家透過創作抒發情緒，甚至還寫歌寫到淚崩，至於喝醉有打給前女友？他尷尬說：「不好說。」但2人至今仍好友、有保持聯絡。目前單身的他提到，身邊好友會介紹新對象，但目前以工作為重；情人節將至，他當天已計劃去參加好友婚禮。