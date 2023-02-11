樂團「理想混蛋」將於8月19、20日在台北流行音樂中心表演廳舉辦「奇異點BESTRANGE」演唱會。他們在11日開賣加場門票，5000張門票再度秒殺，大展高人氣，團員們心情又驚又喜，主唱雞丁興奮說：「秒殺的心情，真的很複雜，因為我要被沒買到票的親友團秒殺了啦！但真的開心到不行。」

阿哲熱情說：「沒想到加場也秒殺，除了感謝還是感謝，只能加緊練習 盡力給大家最好的表演體驗。」建廷開心說：「我的天，真的是太奇異了！我現在腦袋一片空白，心情很複雜，那去買新吉他好了，太開心了啦！」可沛則感性說：「根本是奇異恩典 amazing grace。」

近來許多實體的演出紛紛復甦舉行，吸引歌迷熱烈支持，他們也直言，過去幾年因為疫情，真的把大家悶壞，看到演唱會跟音樂祭接連復活、開辦，十分開心，「我們既是表演者，在台下的時候也一樣是喜歡音樂的聽眾，能夠看到這麼多不同的演出真的很幸福，希望大家都能多多支持各式各樣的演出活動。」