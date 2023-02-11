北韓領導人金正恩8日才攜二女兒金朱愛出席人民軍成立75週年紀念日晚宴，最大亮點莫過於在宴會桌前大合照，金朱愛直接坐上C位，大陣仗的高官站在後頭，左右兩邊才是金和夫人李雪主；這年僅10歲的孩子頻頻亮相，專家認為，顯然是一個明確的接班訊號，如今有消息稱，境內不少撞名人士已被迫改名。

綜合《朝鮮日報》、自由亞洲電台報導，眾所皆知的是，目前北韓人民被禁止取名為日成、正日、正恩、雪主等4個(前)領導人的名字。消息人士指出，隨著金正恩愛女金朱愛(Ju-ae)活躍在各大公開活動中，「黨政府一邊要人民崇拜她，一邊又強迫撞名的人改民，此舉引起公憤」。

來自平安北道的說法指出，昨天才發生定州市安全部已傳喚登記為「朱愛」的女性公民至指定地點改名。目擊者也表示，看到一名12歲的小女孩，她的父母被叫到裡面，然後強迫改身分證上的姓名。

另有平安南道的消息指出，當局已下達指令，要求名為「朱愛」的女子要在一週內完成換名動作。惹來居民抱怨:「告訴我，誰能想到偉大領導的掌上明珠叫朱愛?」據悉大動作剷除「朱愛」的政策也被一名官員證實，目前相關單位正積極展開調查，絕不遺漏任何人。