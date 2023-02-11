余姓女住戶不滿社區小孩中庭嬉鬧，竟持辣椒水攻擊5童。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

余姓女住戶不滿社區小孩中庭嬉鬧，竟持辣椒水攻擊5童。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

藝人隋棠與樓下鄰居紛爭讓社區大樓噪音問題引發熱議，桃園一處大樓的29歲余姓女住戶，長期不滿社區小朋友在中庭嬉戲釀噪音，昨中午竟持防狼噴霧器朝5名小朋友狂噴，導致學童眼睛、呼吸道刺痛，當場崩潰大哭，警方獲報到場，余女坦承情緒失控，願跟孩子道歉，但家長們拒絕堅持提告，余女被依傷害罪嫌送辦，警方也依規定通報兒少保護。

不滿社區小孩中庭嬉鬧 女持辣椒水攻擊5童

「我的眼睛、鼻子好痛、好痛！」桃園一處社區昨中午近12點有3位女童和2位男童在中庭嬉戲，豈料引發2樓余姓女住戶不滿，她下樓勸導，一怒之下，竟拿平日放在外套口袋中的辣椒水朝小孩們狂噴，孩子們痛得哀哀叫，住戶們聽到尖叫聲，紛紛到中庭查看。

5個小孩最大12歲、有3個9歲、1個7歲，分屬3個家庭，家長獲報也下樓查看，見狀怒不可遏，氣得報警，余女面對家長及社區住戶的指責，驚覺自己情緒過激犯下大錯，連忙道歉。

余女說，自己每天都被吵到心神不寧，在社區LINE群組或跟社區保全反映都沒用，一時衝動釀憾事，但3個家庭的家長堅持提告傷害告訴，警方將余女送辦，也依規定向相關單位做「兒童少年保護通報」。