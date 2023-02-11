中共中央政治局委員、北京市委書記尹力昨天（10日）晚間會見中國國民黨副主席夏立言一行。尹力在談話時表示，近年來，北京對台交流合作持續深化，今年還將舉辦首屆兩岸中華文化峰會，不斷加強文化領域交流。

據《北京日報》報導，尹力對夏立言率團來訪表示歡迎，並介紹了北京市經濟社會發展和推動京台交流合作情況。他說，去年召開的中國共產黨第二十次全國代表大會，擘畫了全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖，對今後一個時期對台工作作出戰略部署，為推動兩岸關係和平發展、實現祖國完全統一進一步指明瞭方向。

尹力表示，近年來，北京對台交流合作持續深化，堅持舉辦京台科技論壇，聚焦高新技術產業和高端服務業等，不斷加強經濟領域交流合作；開展兩岸青年峰會、高雄·北京特色周等活動，今年還將舉辦首屆兩岸中華文化峰會，不斷加強文化領域交流，積極營造「兩岸一家親」的友好氛圍。

尹力表示，兩岸同胞同根同源、同文同種，是命運與共的骨肉兄弟，是血濃於水的一家人。希望夏立言副主席和各位朋友與大陸一道，堅持「九二共識」，共同推動兩岸交流對話，為增進兩岸同胞福祉、促進兩岸關係和平發展發揮更加積極的作用。

尹力表示，大陸將不斷拓展與台灣在教育、科技、產業、文化等領域的交流合作，進一步落細落實各項惠台政策，積極為台灣同胞來京投資興業、求學創業創造良好環境，支持更多台灣同胞參與北京建設發展。

夏立言表示，兩岸同屬中華民族，有共同的文化和淵源，國民黨將在堅持「九二共識」、反對「台獨」基礎上，進一步增進兩岸人民權益福祉、推動兩岸關係和平發展。京台合作空間廣闊，願與北京市攜手在經貿、科技、文化等領域持續溝通、加強合作，拉近兩岸民眾的心理距離，實現繁榮發展。

中共中央台辦、大陸國台辦副主任陳元豐，北京市領導夏林茂、楊晉柏、趙磊參加會見。