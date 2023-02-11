學童討論競賽攻略。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

學童透過闖關遊戲體驗日本射箭文化。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃市府青年事務局補助中原大學基層文化服務團自2月9日至11日間，赴觀音區新坡國小舉辦「Pokémon各國文化探索營體驗營」，利用寒假時間集結大專青年，透過趣味營隊活動，為學童創造不一樣的寒假體驗，並從中學習課堂外新知識，同時也帶給青年志工更多反思與體悟。

中原大學基層文化服務團共10人參與，服務40名學童，活動總召蕭芯伃表示，國小教育因受限於教學資源、經費、場地或人力等因素，多以影視作品賞析作教案，難讓學童透過體驗方式認識他國文化，且疫情影響較難出國旅遊，他們便假想從搭機開始，帶領學童認識世界地理，以及各國飲食文化、傳統服飾與貨幣兌換等，盼透過3天文化體驗營，讓學童免出國也能瞭解各國風土民情，增加多元學習機會。

桃園市副市長蘇俊賓今特別到場支持，還與青年局長侯佳齡、教育局國小教育科長沈可點、觀音區公所主秘徐文斌、新坡國小校長陳瑞蘭、新坡國小榮譽會長李晨湘及老師們組成「阿賓哥戰隊」，和學童PK遊戲，透過趣味文化知識問答及日本射箭小競賽，與學童一起闖關歡樂互動。

蘇俊賓說，青年志工的參與可讓營隊活動更多元有創意，看到中原大學的學生願意帶領孩子們認識各國文化，感到很開心，盼未來能有更多大專院校生舉辦有意義的營隊活動，豐富學童的寒假生活。

侯佳齡提到，青年局於寒假期間補助各大專校院社團、校友會及各系學會等，共計15場次返鄉服務行動，約300多名青年志工參與，服務逾700多名國小學童，透過青年志工投入，為營隊注入新活泉，不僅提供學童趣味體驗，同時培養青年學子走出校園，實際走入社會貢獻活力與熱情，回饋社會並實踐服務社會的理想。

青年局長期透過促進青年社會參與補助作業要點，協助桃園各公私立學校及人民團體，辦理各式公共倡議、人才培育或志願服務行動，例如獨居長者陪伴、淨灘環境保護、校園反毒宣傳或兒童趣味營隊等，盼透過志願服務鼓勵青年投入公共事務行列。