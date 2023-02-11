美國失業率正處於1969年以來最低水準、此外拜消費力道不減、支撐上季國內生產毛額持續成長。不過製造業已出現萎縮、科技大廠裁員不斷、企業獲利成長也受牽連。這些發展讓外界霧裡看花，不清楚美國經濟將邁向軟著陸或是硬著陸（衰退），還是持續快速成長？

部分經濟學家提出，美國經濟之所以展現讓人困惑現象，其實是滾動式衰退所致，這意味經濟衰退緩慢橫掃到不同領域，各項產業將會輪流受到影響。

Loyola Marymount大學金融學教授、同時也是SS Economics諮詢公司首席經濟學家的孫聖源（Sung Won Sohn）日前發布報告指出：「滾動式衰退─經濟多項產業輪流而非同時萎縮─正在進行中」。

嘉信理財首席投資策略師桑德斯（Liz Ann Sonders）認為，隨著美國重啟經濟，服務業大受提振，導致以出口為導向的許多產業陷入疲弱，不過在服務業表現強勁抵銷，經濟並未完全緊縮。

她還預期美國經濟將持續面臨滾動式衰退，從近來企業獲利成長下滑可為該預測提出佐證。迄今標普500企業中，約有42家針對今年首季發布負面獲利指引、僅有8家釋出正面指引。另外據Refinitiv的統計，在發布財報的企業中，高達69％上季獲利表現無法達到分析師預期。

不過孫聖源看法則較為樂觀，他認為滾動式衰退的最糟時刻可能已經結束。他指稱聯準會為遏止通膨的多項措施，正逐漸對經濟發揮一定效果。企業也已庫存、部分展開展開裁員等。因此他認為現在反而是「思考退場策略的時機」。