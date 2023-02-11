中正一警方公布相關交管措施。（警方提供）

美國務院去年批准價值1.8億美元的對台軍售案，其中包括快速部署大型地雷區域的能力的「火山佈雷系統」（Volcano Anti-Tank systems），不滿台灣恐成「地雷島」，孫文學校總校長張亞中與一群媽媽們、民間團體、愛和平的支持者，12日將發起「上凱道、反佈雷」活動，時間從下午的2點到5點，中正一警方也公布相關交管措施。

包括孫文學校、媽媽非戰聯盟等組織，12日將在凱道遊行表達反戰訴求，中正一警分局表示，上午9時至下午6時30分，為因應凱達格蘭大道上的活動，交通管制範圍說明如下：

一、凱達格蘭大道（公園路〔不含〕至中山南路〔不含〕間）往西方向北側4線車道，上午9時起實施交通管制（視狀況提早或延後）。

二、為減少前揭集會活動管制區域造成周邊交通衝擊，適時採彈性調撥車道供車輛往來通行。

中正第一分局表示，為維護活動交通秩序與安全，規劃警力於各重要路口加強疏導指揮，並視集會、交通及人數狀況彈性擴大交通管制範圍，請駕駛人行經前揭路段時配合減速慢行，勿任意違規停車並請遵守現場員警指揮疏導。

相關交通管制措施，亦將隨時提供警廣等電台插播路況報導，請駕駛人隨時收聽路況報導，提前改道行駛，以免造成車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。