台灣啤酒英熊職業籃球隊11日於天母體育館主場迎戰台中太陽，英熊從比賽開始就一路保持小幅領先進入第四節，沒想到末節進攻大當機，三分外線更是13投僅1中，導致在最後一分鐘遭太陽逆轉，無力反攻的情況以90比95在主場吞下敗戰。

本周末適逢情人節前夕，英熊球團推出「熊愛の是你」主題周，場邊推出一系列浪漫的攤位遊戲，挑戰成功的球迷還可以獲得「英熊戀愛御守」。而在入場禮部分本週也加碼贈出限量的貪吃狗甜點泡芙，以及「英熊雙帥」CHUCHU啾啾氣泡水收藏瓶，今日送出「黃聰翰生涯200顆三分紀錄」款式，讓小台陪大家度過最甜蜜的情人節。

這場比賽首節兩隊打得十分激烈一路拉鋸，第二節英熊火力加溫，替補上場的曹薰襄個人連拿8分，加上本土球員們外圍輪流開火，單節5顆三分球幫助球隊打完半場以58比46取得雙位數領先。賽事的分水嶺出現在第四節，英熊雖然帶著8分的領先，卻沒想到進攻端出現嚴重問題，外線嚴重失準13投僅1中，比賽結束前3分38秒更是完全沒有得分，也讓領先的分數持續被追近。

最後47秒太陽快攻上籃得手將比數逆轉，英熊幾次嘗試外圍投射無果，終場就以90比95遭到太陽逆轉。針對這場該贏而未贏的比賽，台啤英熊總教練楊志豪表示：「過多不應該發生的失誤讓對手得了很多分數，特別是在萊斯(Rayvonte Rice)這個點沒有能有效守住，回去會針對明天的比賽盡快調整，一定要拿下勝利。」

結束今天比賽後，台啤英熊將於明天下午16時30分將再度於主場出賽，迎戰台南台鋼獵鷹，並持續進行「熊愛の是你」主題週，並將限量贈送入場球迷「李啓瑋創聯盟本土單場9顆三分紀錄」氣泡水，英熊球團將於賽前2.5小時於現場售票窗口販售門票。