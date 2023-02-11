土耳其、敘利亞遭遇世紀強震，台灣民眾為感念土耳其在921地震時的大力援助，踴躍捐款，目前各平台加總已超過2億元，未料有人控訴，透過平台捐給台灣雷伊漢勒世界公民中心(簡稱台灣中心)的款項，遭抽取5.5%佣金，引發質疑，對此衛福部也做出回應。

台灣中心在第三方平台「挖貝」網頁進行募款，以該平台目前募到的797萬計算，至少有40萬遭平台抽走。對此衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐回應，台灣中心是台北市政府核准的合法募款單位，募款團體勸募方式多元，如何收取費用端看團體與平台合約內容，若民眾覺得捐款沒有100%送到災民手裡，可改用其他管道。

台灣雷伊漢勒世界公民中心在外交部提供金援下，於7年前依照土國政府政策成立，所有權屬雷伊漢勒市，執行長裘振宇9日返台，表示當地目前沒水沒電，處無政府狀態，因此回台尋求救濟資源。

台灣中心近日風波不只一樁，日前才遭爆，為了赴烏參軍戰死的阿美族男曾聖光開啟募款，但理應在去年11月底就結束的專案，卻又悄悄重啟募款，且持續收到捐款。對此台灣中心則解釋，11月25日募款結束後，於30日匯出所有專案捐款款項，結束募款活動至今，沒有再次執行相關線上募捐行為，線上捐款系統也從未開啟過。12月到今年1月協會帳戶的確又收到三筆民眾自行以聖光專案捐款的款項，當下因未立即刷簿，所以沒有發現，之後也轉寄給家屬帳戶，以上都有單據與對話紀錄可佐證。

曾聖光家人回應，去年11月8日至11月25日，委託「國際人道建築與教育協會」協助「聖光回家了」募款，並11月30日收到了款項，對於30日之後的募款不知情，也未收到來自協會的款項。