桃園市校園志工協會今舉辦「清寒單親家庭小人國一日遊」活動，替單親或經濟較困難的弱勢家庭孩子圓遊樂園美夢。協會理事長、福林里長彭士益表示，近年疫情延燒，對本就募款不易的公益團體來說是雪上加霜，許多團體因善款延遲或中斷，不得已只好暫停原支持的公益項目，使很多原本經濟較困難的家庭成為弱勢家庭，盼今日讓孩子們感受到溫暖與關懷。

彭士益表示，疫情趨緩之際，有感於許多貧困或單親的孩子沒機會到遊樂園體驗娛樂設施，可能成為童年遺憾，便藉校園志工協會的平台，舉辦小人國圓夢一日遊活動，這次透過平鎮區莊敬里、山峰里、湧光里、湧豐里、湧安里、福林里、平南里、新貴里及復興里的9位里長串聯合作，才能順利安排山豐國小、南勢國小、祥安國小共3間學校單親或清寒孩童到遊樂園玩。

彭士益提到，同時特別感謝桃園市龍潭獅子會、桃園市有情獅子會支持舉辦一日遊，因有他們的相助活動才得順利圓滿。參與活動的學童都表示，非常感謝校園志工協會和里長們安排出遊，過去看到同學寒暑假去遊樂園玩都非常羨慕，但經過今天的體驗，他們也能在下次和同學討論遊樂園經驗時，和同學分享回憶。

桃園市校園志工協會指出，歡迎社會上有愛心且志同道合的有志之士給予協會支持，只要社會大眾的關心與愛心能陪伴清寒或單親家庭的孩子共同成長，這些孩子即便生活條件較刻苦，也能帶著社會的溫暖成長茁壯。