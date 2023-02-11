據財新網統計，大陸31個省份中有17省公布2022年疫情防控支出，資金規模從10億元（人民幣，下同）左右到數百億元，其中廣東以711.39億元高居首位，浙江、北京防疫支出規模也較大，分別達435.09億元、近300億元。

不過，各省份的披露口徑不同，多數省份公布全省的疫情防控資金規模，有省份如上海、吉林、內蒙古只公布省（直轄市、自治區）級防疫支出，分別為167.7億元、85億元、62.9億元。

吉林表示，2022年省級（財政）共籌集資金85億元，其中發行一般債券38.1億元，重點用於支持市縣建設方艙醫院和隔離點；統籌中央轉移支付增量補助資金37.7億元。

防疫支出主要從一般公共預算和醫保基金兩本預算安排，多數省份對此未加區分，不能確定數據是否包含醫保基金撥付資金。少數省份同時公布了財政和醫保基金的防疫投入。例如浙江披露2022年全省安排疫情防控資金435.09億元，保障免費核酸檢測、隔離點建設及運行、防控物資采購等重點領域；醫保基金支付6.92億元，保障新冠病毒疫苗全民免費接種。

陝西表示，2022年共計投入疫情防控資金190億元，用於保障新冠肺炎患者免費救治、核酸檢測、一線醫務人員臨時補助、定點醫院補助、隔離點建設、防疫物資購置、增加醫療設備和重症醫療資源以及支援外省防疫等經費需要。此外，累計撥付醫保基金專項資金37.8 億元，保障9588萬人次免費接種新冠疫苗。

福建雖未公布醫保基金撥付的防疫資金，但披露了財政和醫保基金的分擔責任。2022年全省各級財政投入130.43億元，用於疫情處置和防控能力提升、核酸檢測、疫苗及接種費用補助等支出。

各省份口徑也有不同。北京稱，2022年投入疫情防控資金近300億元，特別是加大對各區疫情防控資金支持，全力保障疫苗接種、核酸檢測等資金需求。廣東全省各級財政累計投入疫情防控資金711.39億元，全面保障疫苗接種、核酸檢測、醫務人員臨時性工作補助等疫情防控必要支出。

上海市級財政安排的167.7億元防疫支出中，除了疫苗接種、提升核酸檢測能力，還包括醫療救治、發熱門診改造、定點醫療機構開辦運營、方艙醫院建設、購置診療設備、發放醫務人員臨時性工作補助、服務保障外省市援滬醫療隊等。

寧夏表示，新冠疫苗接種、全員核酸檢測、患者救治費用等全部由政府財政承擔。