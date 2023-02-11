博愛特區廢棄大樓偷剪電纜 警逮缺錢毒蟲

北市博愛特區內某廢棄大樓，日前被民眾發現裡面的電纜線遭人破壞剪斷，導致周遭管線受損，旁邊大樓也無法用水，中正一警方經循線追查，日前在案發現場當場逮捕40歲的曾嫌，另在他身上起獲毒品，曾嫌辯稱因毒品案要交罰金，走投無路才會想剪電纜換錢。

中正一警方日前接獲民眾報案，指稱某廢棄大樓內的電纜線遭人破獲，經調閱監視器後，發現1部可疑車輛，1月中旬開始便在深夜頻繁靠近，車內駕駛再偷偷潛入大樓內多時，研判他就是小偷，而且自以為無人知曉，應該還會再返回做案。

專案人員經連日埋伏，日前終於在樓梯間，發現鬼鬼崇崇尋找電纜線的曾姓男子，還有負責接應的李姓女子，另在曾身上查獲大批電纜線、破壞剪以及1小包安非他命，當場將2人逮捕並帶回警局。

曾嫌供稱，自己因案遭到判刑，急需籌錢繳納罰金，平時打零工的收入微薄，根本無法支付，日前經過大樓發現已經廢棄，才決定偷偷潛入偷取電線，返家後再拆解成銅線賣錢，目前已賣出2萬多元，警訊後被依竊盜、毒品罪送辦。

中正一分局呼籲，任意破壞電線恐釀成火災，造成嚴重公共危險，警方對於任何不法犯罪絕不縱容，全力守護地區治安。

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