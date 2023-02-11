新竹市前市長林智堅除被踢爆斥資12億元重建的新竹棒球場不堪使用外，新竹市長高虹安近日會勘南寮足球場時，發現滿地都是碎石，從2018年啟用到現在沒辦過正式比賽。國民黨台北市前議員羅智強表示，謝謝林智堅當時出來選桃園市長，不然還不知道他在新竹8年亂做一通。

羅智強今(11日)在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，在這次選舉當中，大家還真的要謝謝林智堅當時出來選桃園市長，不然就不知道他在新竹做了8年，亂做一通。

羅智強舉例表示，新竹有一個重要道路穿過一個社區，林智堅答應要做大樓間空橋，結果二樓廊道都做好了，空橋就是沒有，就很突兀，居民都罵得要死。因為該社區就被切成兩塊，兩邊沒辦法打通，他們說要做地下道等變通的方式。

羅智強指出，要感謝政黨輪替。不然像南寮足球場這件事情，一樣會被掩蓋。新竹棒球場事件是林智堅在選舉期間自爆，南寮足球場從2018年到現在最好的方式，就是不要變成新聞，也就是都不要辦活動。而林智堅唯一犯的錯誤，就是在新竹棒球場辦活動，而且是在選前辦活動。

羅智強接著點出，如果林智堅沒有選前辦活動，選後若把新竹棒球場當成廢棄棒球場，你也拿他沒辦法；就像南寮足球場一樣，不要使用它，浪費錢，不出事而已。