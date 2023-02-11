新研究發現，食用由豆類透過新技術磨碎保留食物纖維結構的粉，烘培而成的麵（豆）包或是餅，不但可以降低血糖水準，還能使人得飽足感維持更長的時間，目前國際上相關的產品還不多，或許在不久的將來，我們也能在國內找到類似的烘焙原料或是產品。

據醫學新聞網New-Medical.net 10日報導，倫敦國王學院（King's College London）和食品健康研究所Quadram Institute的研究人員最近發表在《美國臨床營養學期刊》（American Journal of Clinical Nutrition）上的一項研究了用「鷹嘴豆粉」（cellular chickpea flour）來取代普通小麥粉對吃飽足感、調節荷爾蒙、胰島素和血糖水平的影響。

眾所周知，食用健康的豆類，包括鷹嘴豆、扁豆等等，都有助於體重改善，降低罹患心血管疾病的風險。從這些食物中看到的許多好處是由於豆類本身的纖維結構，過去一般認為正常的麵粉研磨製程可能會減少食物纖維，和對身體有益的影響部分。

Bread is consumed by 96% of the population. 🍞



Prof @j_lovegrove's blog explains how ‘Raising the Pulse’ is tackling five linked challenges to encourage British consumers and food producers to switch to bread containing faba beans. #WorldPulsesDay https://t.co/hxpR90bpJQ — Connecting Research (@UniRdg_Research) February 10, 2023

然而，科學家開發的嶄新食品技術，開啟了新的道路，能夠製作所謂全粉細胞（豆）粉（國內尚無正式譯名, whole celluar flours），保持豆類完整的膳食纖維結構，為以原本麵粉為基礎的食物提供一種新的方法和原料，使其具有完整、有益身體的營養品質，以改善健康。

2間研究機構的科學家發現，將全粉細胞鷹嘴豆粉添加到到麵包中，會顯著增加從腸道到大腦的飽足感訊號，這意味著人們在吃完豆麵包後感覺更飽滿。

與普通白麥麵粉麵包相比，添加30%的全細胞鷹嘴豆麵粉的麵包，能將血糖水平降低40%之多。 作者表明，這種效應是由於鷹嘴豆粉在消化過程中分解緩慢。

這項研究的結果表明，在商業麵包食譜中，簡單地轉換成添加全粉細胞鷹嘴豆粉，就可以改善飽腹感，有助於避免暴飲暴食。而且還能夠讓血糖水準下降，這也有助於降低肥胖和第2型糖尿病的風險。或可能可以近一步預防或治療2型糖尿病等飲食相關疾病。

或者，讓第2型糖尿病也能放心享用美味的「麵」食，如麵包，餅之類的。。