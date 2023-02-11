中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員峮峮（吳函峮）外型甜美可愛又有火辣的身材，不只在台灣走紅，還進軍日本，2度登上日雜《週刊YOUNG JUMP》封面，IG粉絲破90萬。近日，她和好友飛去帛琉度假，今（11日）大方PO比基尼照，讓網友再度陷入瘋狂，連升格人夫、人父的藝人KID林柏昇都喊：「要檢查樹葉有沒有變形」。

峮峮11日在IG上傳3張在帛琉海邊的辣照，只見她綁著俏皮的髮型，身穿寶藍色的比基尼，秀出漂亮的身材曲線，ㄦ字腰和平坦小腹令人稱羨；接著她對著鏡頭擺出摘墨鏡、含鏡腳和燦笑的拍照姿勢，搭配乾淨的沙灘和清澈的海水，給人賞心悅目的感受，留言區盛讚連連：「健康美的身材，喜歡」、「好可愛好辣好正」、「南半球若隱若現了」、「哇嗚，腹肌」。

其中也釣出不少藍勾勾名人，啦啦隊女神陳波波眼冒愛心的說：「我要應徵下一本寫真的攝影師」，林莎：「好想去」，阿本、啦啦隊女神廖小安也讚：「太美」，而剛升格爸爸的KID也來朝聖，不忘調侃峮峮：「我來檢查，樹葉有沒有變形」，峮峮先回：「要run帛琉了ㄇ」，其他網友提醒她KID在暗指修圖，峮峮調皮地回：「我知道呀，我那麼專業是不會輕易被發現ㄉ。」

峮峮曾和已故男星小鬼（黃鴻升）交往，男方過世後，她的感情生活備受矚目，近日被拍到與柯震東及友人街頭夜遊，甚至被發現兩人曾PO同款星星燈；對此峮峮經紀人回應：「沒有認愛，就是巧合，很多去日本遊玩的人都買了星星，峮峮也不例外，她的兩顆星星，一個在電視邊，一個在書架上，單身中，認真工作」。