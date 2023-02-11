【角色互換！】陳晨威化身試車手～開箱人生首部新車

樂天桃猿外野手陳晨威去年以38次盜壘成功傲視中華職棒，「盜壘王」開車上路當然也不能漏氣，在「車界女神」廖盈婷的節目秀出新買的插電式混合動力愛車，擁有零百加速7秒多的出色數據，腿快車也快，不愧是球迷口中的「光速晨威」！

看到這位帥氣的小鮮肉上節目，廖盈婷開心拗陳晨威開新車載她去逛outlet，笑說是「小威威開車載姐姐」。不過陳晨威可沒讓廖盈婷稱心如意，而是殺到桃園青埔公園棒球場，讓廖盈婷體驗「一日棒球員」。

「我開車載妳耶，坐那麼爽應該動一動了，我教妳不會客氣。」陳晨威細心指導廖盈婷的投球動作，只是隔行如隔山，「車界女神」一出手，「盜壘王」就忍不住「笑場」，也讓廖盈婷抗議說：「你這小子，一臉老實卻欺負長輩。」場面十分歡樂。

陳晨威也在節目中聊到自己不算順利的棒球路，由於比較晚長高，進入美和高中時矮人一截，「覺得自己進來這個球隊很像打雜撿球的，擔心沒有機會上場比賽，一度覺得撐不下去，有點想放棄。」

幸好教練陳瑞振當時鼓勵陳晨威，都已經從國小訓練到高中，如果此時放棄，「從小幹嘛打棒球？」讓他繼續堅持在棒球路上。作為今年世界棒球經典賽的國手，陳晨威也自我期許說：「希望平常在職業球賽中有的表現，能在這次經典賽發揮的淋漓盡致，為台灣拿下好成績。」

陳晨威（左）去年底買了人生首輛新車，是純電行駛距離可達72公里的首輛插電式混合動力國產車。（廖盈婷臉書粉專翻攝）

陳晨威去年底買了人生首輛新車，他覺得因為住處離球場近，選擇純電行駛距離達72公里的首輛插電式混合動力國產車，平常開車用電就好，「交車第2個月樁好充電樁後，我還沒加過油！」真要遠行開到沒電也不用擔心，還能當油車開。

陳晨威愛車的綜效馬力高達291匹，特別是電動馬達的加速比傳統油車更為直接，「我有開去露營，彎曲的山路、斜坡開上去很輕鬆，油門不用踩到底，速度感就一直上去。」經濟與性能兼備，讓陳晨威相當滿意自己的選擇。