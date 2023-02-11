基北北桃4縣市首長今天齊聚平溪，除了一起參與天燈節活動外，也宣布成立合作交流平台，討論4個城市共同治理的共識及方向。台北市長蔣萬安致詞時提到，4個市府團隊今天不約而同都穿白色系的衣服，象徵我們就是一個團隊。

蔣萬安幽默表示，感謝侯市長邀請我們來放天燈，但在放天燈前還先交辦功課，要先開會。他說，今天討論很多議題，不論是交通、社福還是文化，都是4個縣市可以好好合作努力的方向，其中交通不但是人民最關切的，也跟日常生活息息相關，所以也討論了未來很多未來在公共運輸平台如何溝通，並擬定相關共識。

特別在基北北桃公共運輸定期票的部分，因為雙北有1280的經驗，未來希望擴大到基隆、桃園，希望未來不僅是能夠舒緩交通壅塞、降低事故發生之外，也朝城市永續、低碳環保的方向努力，鼓勵大家搭乘大眾交通運輸工具，減輕通勤民眾的負擔。

蔣萬安強調，未來會交由各局處研擬很好的方案來跟中央溝通，不管是在財源或是路線各方面，都能夠有一個完整的方案出來，真正照顧到民眾。另外，也談論到公私托嬰制度，希望可以強化輔導機制或全面提升托育制度的質與量，都是4縣市可以好好共同努力的。

此外，蔣萬安發現，今天參與的4個縣市市府團隊，不約而同都穿著白色系的上衣，而且事先並沒有講好，這就表示我們是一個團隊，我們就有近千萬人口的共同生活圈，有共同的目標提升整體的競爭力。