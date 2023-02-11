台灣美容保養品牌商－伊絲碧媞國際公司，今（11）日在台中葳格國際會議中心舉辦盛大的春酒午宴暨公益捐贈活動，砸下千萬重金席開逾200桌，由黃子佼與陳明珠搭檔主持，同時邀請流行樂壇重磅歌手光良、許富凱及梁文音共同連番演出，場面熱絡。

伊絲碧媞於2022年榮獲「華人公益企業金傳獎」的殊榮，此次盛宴特邀伊甸基金會輪椅舞團為活動揭幕表演，用實際行動為身障朋友打造亮眼舞台，讓數千名會員感受不凡的生命舞動。

同時，去年歲末伊絲碧媞投入花東地區及台中等縣市進行物資捐贈計畫，進而了解到台中市政府對於物資捐贈的需求度相當高，便迅速著手於2023年第一季進行相關公益推動，本次二度攜手中市府捐贈近千萬物資，希望能給台中民眾最實質的幫助，展現企業對在地公益的重視。

伊絲碧媞總經理陳睿紳表示，在提供使用者具價值與高品質產品的同時，更需要將企業社會責任融入經營理念，持續公益之路，讓公益不只是一陣風，而是深化行動所累積的強大能量。同時，藉由拋磚引玉帶動更多企業以多元化的資源優勢，助力解決社會問題，共同打造社會有愛環境。

中市府社會局長廖靜芝表示，為落實台中市愛心食物銀行體系及配套措施，達到平時濟貧、災時賑災的目標，台中市社會局非常歡迎有能力的企業一同加入物資捐贈行動，共同紓解弱勢及近貧家庭的生活物資需求，同時感謝伊絲碧媞對於台中市民的關懷，二度捐贈大批物資，提供市民充裕的物資協助。

深耕台灣美容保養產業的伊絲碧媞團隊，不僅擁有多年海外市場經驗，2020年台灣公司成立至今短短3年，迅速將公司觸角延伸到北、中、南。