【又嘉氣象報報】好天氣剩週末! 週二冷氣團 北台濕冷大降溫

隨著東北季風減弱，今（11）日各地陽光露面，氣象局指出，明日到下周一（2/12~2/13）上午各地多雲到晴，南台灣內陸地區有機會來到30度以上，不過下周一下半天鋒面報到，北東降雨機率增加，溫度也隨之下降，下周二到下周四（2/14~2/16）冷氣團襲台，台南以北、宜蘭最低溫僅有10度，要到下周五（2/17）清晨才回暖。

氣象局資料顯示，明日夜晚清晨中部以北低溫約17度，其他地區約19至21度，白天北部及宜花高溫26度，中南部高溫約27至29度，南部內陸地區甚至有機會出現30度以上高溫；降雨方面，各地天氣為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。

氣象局指出，下周一（2/13）午後鋒面通過，北東降雨機率增加。（圖／氣象局提供）

中央氣象局預報員陳伊秀表示，下周一（2/13）午後鋒面通過，預估北部、東半部出現零局部短暫雨，其他地區多雲到晴；而從下周二情人節到下周四（2/14~2/16）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團伴隨著水氣南下，北部、東半部、中部山區都有降雨；下周三（2/15）雨勢趨緩，降雨範圍沒有太大變化；下周四（2/16）僅大台北、東半部局部有短暫雨，其他地區普遍多雲到晴。

至於未來一周氣溫如何？氣象局預估，下周一下半天強冷空氣南下，自下周二到下周四（2/14~2/16）台南以北、宜蘭低溫約11到13度，其他地區約14度，最低溫接近10度左右。直到下周五（2/17）清晨逐漸回溫，北台灣低溫約13至15度，但高溫有20度以上。