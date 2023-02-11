新北市長侯友宜今（11）日邀情基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安及桃園市長張善政到平溪參加天燈節活動，同時宣布「基北北桃合作交流平台」正式成立，他說這是一個大家通同的願景，不分你我、不分地域，大家一起資源共享，讓城市共好。
侯友宜表示，這個平台最重要的目的，就是要創造所有市民的幸福感及安全感，讓這個地方能夠安居樂業。今天4個縣市在會議中針對社會福利、交通運輸及文化串接做討論，討論的議題都是未來4個城市的共識與方向。
交通方面，不論是1200或是1280，都會討論出一個永續並符合地方跟中央合作的機制，讓運輸平台不以營利為目的，讓民眾不分你我一起節能減碳，共享國際級千萬人口大都市的公共運輸。
社會福利也討論公共托育的合作分享機制，未來也會在這個平台做更詳細的討論；文化串連方面，也是馬上就可以推動的，就是博物館家族的串連。這個合作平台，就是要讓4的縣市能夠快速有效率地反映民眾需求，尤其在第一時間，4個市長不分你我，守護北台灣千萬人的好城市。
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