39歲大陸女星孫儷在2011年以《後宮甄嬛傳》的「熹貴妃娘娘」一角紅遍華人圈，之後主演《芈月傳》、《那年花開月正圓》、《安家》等戲劇作品，人氣始終不墜，近日她在社群宣傳跟老公鄧超合演的電影《中國乒乓之絕地反擊》，沒想到被網友轟：「當妳面抽菸犯法嗎？」、「耍大牌抽個菸都不行？」，而這一切疑似源自過去男星張譯和她在節目受訪的片段有關，掀起陸網罵聲不斷。

張譯曾和孫儷在《魯豫有約》受訪，提到曾和導演找孫儷聊角色的事情，那時他見到身著禮服的孫儷，雙手交叉、雙腿併攏，挺直坐在位子上，心中納悶：「私下沒有媒體，妳擺這個樣子，不就演個嬛嬛有啥了不起？」，質疑孫儷擺架子，但仍顧及她的感受問：「我能抽菸嗎？」孫儷則平淡回了一字：「能」。後來才知道孫儷前一天落枕，身體動不太了，打扮隆重則是當天剛出席完活動。

張譯在節目質疑孫儷，何必連私人場合的坐姿都如此端正。(圖/微博)

然而這段談話卻被曲解是張譯在罵孫儷耍大牌，登上陸網熱搜排行榜，孫儷的社群更被湧入罵聲：「在妳面前還不能幹嘛呢？」、「是不是也不能當著妳的面說話？」、「原來在妳面前抽菸犯法？」、「只能在妳面前抽雪茄？」、「搞什麼，我就想在妳面前抽根菸。」

張譯經紀公司的聲明，反倒疑似令孫儷遭殃。(圖/安瑞傳媒 微博)

此前，張譯近日主演電視劇《狂飆》聲勢大漲，後來網路出現許多傳聞，讓張譯的經紀公司「安瑞傳媒」發表聲明，澄清劇組耍大牌、擅自改劇本、當著孫儷的面抽菸皆不屬實，不久，網友疑似改將砲火集中到孫儷身上，因此，也有網友替兩人抱不平：「這兩人明明都沒說什麼呀」、「保護嬛嬛，無辜被罵太慘了」、「不要因為一些汙衊誤會好演完啊！」

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