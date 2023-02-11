美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年來台時，造成台海局勢緊張，近期又傳出美國新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）有可能在今年春季訪問台灣的消息，各界擔憂兩岸關係恐更加惡化。對此，前立委林濁水今（11）日就在臉書上表示，「侯市長，麥卡錫準備來台，請問你歡迎嗎？」

美國新任眾議院議長麥卡錫可能於今年春季訪問台灣，有許多名嘴認為此舉將挑動兩岸敏感神經，林濁水今日就在臉書上PO出一篇文章表示，「侯市長，麥卡錫準備來台，請問你歡迎嗎？」林濁水更接著質問，「或者，不要做強權的棋子？或是，勇於承擔，接受挑戰，全力以赴？還是，好好做待志？」

而侯友宜日前也針對麥卡錫訪台的議題回應，「台灣是熱情好客的國度，對於任何國際友人來台，都是熱誠的歡迎」，侯友宜也強調，「最重要的還是要讓台海區域和平穩定，這是大家共同的願景，只有大家都抱持這樣的願景，才能讓我們的國家能夠永續發展」。