男子「未注意車內有人」啟動機械車位釀意外，竟雙手一攤「沒錢賠」。（翻攝自臉書爆料公社）

又是機械車位意外！有女子開車回家將車停妥機械車位，要踏出車門時，車子突然傾斜，車子受到擠壓，嚇得她花容失色尖叫，此時，有名蘇姓男子發現，趕緊衝去將她救出，但事後竟發現，原來機械車位不正常動作，是因為這名蘇男未注意女子還在車內，便去操作機械車位；她事後將車損7萬7千元的估價單給蘇男知道後，對方卻一句「我做工的人，只願賠3萬元」，她一聽氣壞了。

一名女車主在臉書社團「爆料公社」發文，她表示上月5日晚間9時許，將車開回家停好機械車位後，正打開車門要踏出去時，突然車子傾斜、車輛遭到擠壓，她在車內大聲呼救，此時，正好被1名蘇姓男子發現從車內救出來。

女子表示發生意外前，車子內的室內燈都是亮著，質疑該男子竟然會沒注意到車內還有人。（翻攝自臉書爆料公社）

事後發現，原來是這名蘇男，在她正把車停妥，打開車門要踏出去時，蘇男疑似未注意車內還有人，於是按下按鈕，害他飽受驚嚇，愛車也受損，她質問蘇男時，對方卻說詞反覆表示「車太暗沒有看見人，一下又說有看了但是車內沒人」，但她質疑蘇男在說謊，因為當下車輛熄火後，車子室內燈有亮起，直到打開車門要下車都還是亮著，她還表示對方反責怪她沒開大燈導致未注意到，因此，對方才直接操作機械車位，而且對方僅說「人沒事就好」，但一句道歉都沒有。

事發隔日，女子將愛車送往原廠估價，駕駛座車門受損等外傷初估7萬7千元，車尾部分檢查若還有損傷，金額還會追加，然而，對方一聽到駕前後無法接受，並表示自己是做工的人，只願意賠償3萬元。

女子氣壞認為事發後，因為受到驚嚇神情恍惚，有報警及坐救護車到醫院打止暈針，並且好幾天都不敢睡覺，眼睛一閉就聽到「車門擠壓」的聲音，也不禁懷疑自己因為車子當時沒大燈，才釀成意外嗎？

女子將約7萬7千元的車損估價單拿給對方看時，對方竟雙手一攤表示「我是做工的人，只願陪3萬元」。（翻攝自臉書爆料公社）

但她認為，回頭看了監視器畫面後，停進機械車位過程中都會發出警示聲響，蘇姓男子沒有聽見警示聲嗎？另外她將車子停妥後，車內燈有亮起，隔了3秒後對方才經過她車前去操作按鈕，對於對方的推託行為，讓她感到非常無奈，並怒嗆「如果你(蘇男)無法將心比心，那不論賠償金額，你的車門打開也讓我按一次，然後我賠你3萬你願意嗎？」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「好可怕」、「我只是好奇，騎機車的人，為什麼要去按機械停車位」、「管你什麼人，協調不成就法院見」、「他為什麼要按機械車位的按鈕？他要停摩托車？」、「有些人就是這樣，自己過失一副兩手攤開說沒錢」、「這個太扯了吧！直接提告就好」、「由保險公司直接處理，管他號稱沒有錢，保險公司法務處理，管他哪位」。