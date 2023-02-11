中疾控官網11日通報大陸全國新型冠狀病毒感染疫情情況。截至9日24時，大陸新冠病毒感染現有住院病例3萬7611例，現有重症424例，其中新冠病毒感染重症46例、基礎性疾病重症合併新冠病毒感染378例。2月3日至2月9日，大陸各醫療機構累計在院新冠病毒感染相關死亡病例912例，其中新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡27例、基礎疾病合併新冠病毒感染死亡885例。

中疾控指出，疫苗接種情況，截至2月9日，大陸累計報告接種新冠病毒疫苗34億9107.7萬劑次，接種總人數13億1029.2萬人，完成全程接種12億7676.0萬人，完成第一劑次加強免疫接種8億2691.3萬人。其中，60歲以上人口累計報告接種新冠病毒疫苗6億7905.9萬劑次，接種總人數2億4166.1萬人，完成全程接種2億3022.4萬人，完成第一劑次加強免疫接種1億9250.5萬人。