在一場三方交易被送至爵士的韋斯布魯克（Russell Westbrook），後者原本預計會遭買斷合約，不過傳出韋斯布魯克有意與爵士攜手奮戰，雙方對於每種可能都保持開放態度，眼見韋少爭奪戰處於劣勢當中，快艇球星保羅喬治（Paul George）直接公開向前隊友溫情喊話，希望韋斯布魯克帶刀前來助陣。

奪冠慾望濃烈的快艇，當然沒有在交易大限前缺席，出清沃爾（John Wall）、肯納德（Luke Kennard）及雷吉傑克生（Reggie Jackson），迎來艾瑞克戈登（Eric Gordon）、海蘭德（Bones Hyland）等好手助陣，球隊實力將大幅上漲，但無論是艾瑞克戈登或是海蘭德都不是主打控衛，對於一號位有需求的快艇，自然將目光放在韋少身上。

曾共同奮戰2個球季，保羅喬治深知韋少的好，今（11）日敗給公鹿的賽後訪問中，保羅喬治無視可能違反聯盟招募的規定，直接表達對於韋斯布魯克的渴望，「如果球隊要找個後衛，我會希望是韋斯布魯克。我認為我們有特別的地方，有很多的射手能夠圍繞在韋少旁邊，他就能盡情做他自己。」保羅喬治也再次強調想要韋少來快艇效力，並希望他能看到這段訪問。

本季年薪高達4700萬美元的韋少若順利遭到買斷，有意爭取他的球隊不必再送上頂薪，因此吸引了多支球隊關注，但據《ESPN》知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，公牛成為了韋少被買斷後的最有力下家，而韋少是否能成功加盟快艇，就得看保羅喬治人情攻勢是否奏效。