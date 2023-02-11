香港女星陳妙瑛1993年參加香港小姐打開知名度，雖然沒得名卻意外被無線電視台力捧，穩坐花旦之位多年，卻突然棄影從商，消失幕前長達21年，更傳出她經商成功身價破億元。最近女星向海嵐與友人聚會的合照中，意外看到現年50歲的陳妙瑛，絕美狀態保養得極好，勾起許多網友回憶。

向海嵐日前在IG發文，輕描淡寫地說：「這是一個熟悉的組合，記得嗎？」，照片中她與4位友人合照，5人正好都是2002年夯劇《無頭東宮》的演員們，其中更發現退出演藝圈從商的陳妙瑛，時隔21年她還是那張熟悉的臉孔。

陳妙瑛（圖左3）與電視劇《無頭東宮》的演員聚會，雖然退出演藝圈但50歲狀態仍維持地超好。（圖／摘自向海嵐IG）

原來陳妙瑛1993年參加香港小姐，雖然落選但被獲得「最美麗相中人獎」，隨後就加入無線電視台，短時間就以美貌和演技擄獲大票觀眾，在1997年至2000年更是電視台力捧的花旦；不過，陳妙瑛卻在2001年棄影從商，還創立健康國際有限公司及Beauty Tech美麗藝術化妝髮型美容學府，成為身價破億元的商界女強人。

許多喜歡《無頭東宮》的觀眾都熱情留言，「大家都保養得好好喔，陳妙瑛好久不見了」、「難得的合照耶」、「看到這個要重溫這齣劇了」、「一段時間就會重看的好劇啊」、「回憶殺」、「陳妙瑛要回來演戲了嗎？」、「神劇，我的童年回憶」。