臺北市大安區公所將於11日在宜蘭舉辦「春遊緣來練習曲」單身聯誼活動，對象為設籍本市或於本市居住、就業、就學之30歲至 40歲單身市民。

大夥透過小遊戲互動來舒緩參加單身聯誼活動者初次見面之尷尬情境，再搭配各種破冰遊戲，讓聯誼氣氛快速升溫、互動熱絡。(戴志揚翻攝)

活動帶領民眾前往宜蘭春遊踏青，並透過小遊戲互動來舒緩參加單身聯誼活動者初次見面之尷尬情境，再搭配各種破冰遊戲，讓聯誼氣氛快速升溫、互動熱絡。活動安排參與民眾擔任一日農夫前往青蔥體驗農場，取其「來挽蔥，嫁好尪」的寓意，並於午後帶領民眾至七星嶺海景步道踏青，同時還安排烘焙DIY，期望透過互動交流拉近彼此的距離，營造青春浪漫氛圍。 活動當日適逢「台灣燈會在台北」舉辦期間，本所會準備祈福卡片，讓參與民眾寫下今年對自己的期許與願望，並於活動結束後回到公所前廣場祈福燈牆懸掛祈福卡。

大夥透過小遊戲互動來舒緩參加單身聯誼活動者初次見面之尷尬情境，再搭配各種破冰遊戲，讓聯誼氣氛快速升溫、互動熱絡。(戴志揚翻攝)

大夥透過小遊戲互動來舒緩參加單身聯誼活動者初次見面之尷尬情境，再搭配各種破冰遊戲，讓聯誼氣氛快速升溫、互動熱絡。(戴志揚翻攝)

大安區區長林明寬表示，本活動也是區公所重要人口政策的宣導活動，希望透過活動的舉辦增進未婚男女彼此互動，讓更多單身市民擴大交友圈，在忙碌的生活中尋覓到幸福，找到有緣且適合的另一半，同時於活動過程中倡導適齡婚育，提升單身男女婚育可能性。

林明寬期許透過本年度人口政策宣導活動，深化市民朋友對婚姻與家庭價值的重視，重塑愛與關懷，期望這份美好如同每位市民朋友的歡笑聲和溫暖鼓勵，將幸福大安的熱度延續下去，讓大安成為有愛、有夢想的幸福家園。