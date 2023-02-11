臺北市大安區公所將於11日在宜蘭舉辦「春遊緣來練習曲」單身聯誼活動，對象為設籍本市或於本市居住、就業、就學之30歲至 40歲單身市民。
活動帶領民眾前往宜蘭春遊踏青，並透過小遊戲互動來舒緩參加單身聯誼活動者初次見面之尷尬情境，再搭配各種破冰遊戲，讓聯誼氣氛快速升溫、互動熱絡。活動安排參與民眾擔任一日農夫前往青蔥體驗農場，取其「來挽蔥，嫁好尪」的寓意，並於午後帶領民眾至七星嶺海景步道踏青，同時還安排烘焙DIY，期望透過互動交流拉近彼此的距離，營造青春浪漫氛圍。 活動當日適逢「台灣燈會在台北」舉辦期間，本所會準備祈福卡片，讓參與民眾寫下今年對自己的期許與願望，並於活動結束後回到公所前廣場祈福燈牆懸掛祈福卡。
大安區區長林明寬表示，本活動也是區公所重要人口政策的宣導活動，希望透過活動的舉辦增進未婚男女彼此互動，讓更多單身市民擴大交友圈，在忙碌的生活中尋覓到幸福，找到有緣且適合的另一半，同時於活動過程中倡導適齡婚育，提升單身男女婚育可能性。
林明寬期許透過本年度人口政策宣導活動，深化市民朋友對婚姻與家庭價值的重視，重塑愛與關懷，期望這份美好如同每位市民朋友的歡笑聲和溫暖鼓勵，將幸福大安的熱度延續下去，讓大安成為有愛、有夢想的幸福家園。
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