2024年總統大選，藍綠派誰出戰備受關注，國民黨目前以新北市長侯友宜聲勢高，民進黨則以副總統賴清德出馬可能性最高。前立委蔡正元表示，國民黨以往最大的致命傷，總統大選的民調，藍綠看起來差不多，但是每次在濁水溪以南，一輸就是20萬票，成為國民黨最大致命傷。不過，侯友宜的民調，則是國民黨有史以來在濁水溪以南輸最少的，他甚至預言，侯友宜2024對抗賴清德的贏面比較大。

蔡正元今(11日)在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，他看了幾十年的民調，國民黨曾推過好幾組候選人，包括連戰、宋楚瑜等等，都有一個特色，幾乎是國民黨一個很大的致命傷，就是每次民調看起來差不多，但是每次在濁水溪以南，一輸就是20萬票，比如雲林輸20萬、台南輸20萬、高雄輸20萬，北部地區，彰化贏2萬、苗栗贏1萬5千、台北贏個5萬。換句話說，北部地區贏的，都不夠南部一個縣市輸的。

蔡正元認為，2024總統大選，民進黨可能由賴清德出戰，所以若國民黨南部不能少輸、北部不能多贏，恐怕還是鏡花水月。

蔡正元指出，侯友宜的民調，是國民黨有史以來在濁水溪以南輸最少的，這可能跟個人特質有關係，或者是和他出身嘉義、警察出身有關係，台灣的警察大都支持侯友宜。侯友宜在嘉義的民調，甚至贏過賴清德，因此，侯友宜2024對抗賴清德的贏面比較大。