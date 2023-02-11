土耳其、敘利亞邊境規模7.8強震，目前已有2.4萬人死亡，罹難數直逼2003年發生在伊朗的巴姆大地震。敘國數年來飽受內戰之苦，迄今530萬人無家可歸；世界衛生組織（WHO）憂心敘國災民「二度受災」，祕書長譚德塞11日帶著價值逾29萬美元的急救包飛往重災區阿勒坡（Aleppo）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在杜拜國際人道城（IHC）協調下，譚德塞當地時間11日上午從杜拜阿勒馬克圖姆國際機場飛往敘利亞，帶著總價超過29萬美元的外傷急救和手術包。世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）指出，這批援助將「擴大」敘國現有物資。

聯合國稍早示警，強震後土耳其至少59萬人急需糧食援助，敘利亞地區則有28.4萬人，世界糧食計畫署懇求7700萬美元配給流離失所的災民。人權辦公室10日要求兩國災區內各方勢力允許人道援助進入，但目前為止僅2列救助車隊越過土敘國界，自敘國政府控制區發送的物資更早在3周前就斷供。

《華盛頓郵報》形容，叛軍把持的敘利亞西北部是「被遺忘的角落」。報導指出，當6英里外的土耳其邊境湧入成千上萬頓物資、連「遠在台灣的救援團隊都回應土國求助」時，受叛軍控制的敘國災區「與世界絕大部分地區隔絕，只能獨自收拾殘局」。

聯合國數據顯示，敘利亞這一區在地震發生前就有410萬人流離失所，飽受饑荒和疾病之苦。聯合國難民事務高級專員公署敘國代表丹那帕拉（Sivanka Dhanapala）11日在記者會上說，聯合國估計這起地震對敘國約537萬人造成影響，「人數相當龐大」，迫切需要避難所援助。