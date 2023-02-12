菲律賓軍方今天表示，菲國南部一處軍營發生槍擊事件造成5死；1名士兵在半夜突然發狂開槍射死4名同儕，之後與其他士兵扭打時中槍死亡。

路透社報導，菲律賓陸軍第4步兵師發言人加雷洛（Francisco Garello）少校在聲明中指出，第4步兵師位在菲律賓西米薩米斯省首府卡加延德奧羅（Cagayan De Oro）一處營區，有1名士兵在今天凌晨1時後突然發狂射殺4名同儕。

聲明中說，這名槍手隨後前往其他房間，有2名士兵與他展開扭打，並開槍將他擊斃。「我們保證，這是獨立事件」。

據菲國媒體報導，另有數人身受重傷。菲國軍方指稱，已展開內部調查，以查明原因及招募和訓練過程中的疏失。

在菲律賓，槍擊事件時有所聞。去年7月，菲國首都馬尼拉一所大學舉行畢業典禮時發生槍擊事件，造成3人死亡，死者包括1名前市長。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1120211