信用風險是中國銀行業面臨的最主要風險，完善的風險分類制度是有效防控信用風險的前提和基礎。據介紹，1998年，人行推出「貸款風險分類指導原則」，提出五級分類概念。2007年，原銀監會公布「貸款風險分類指引」，進一步明確了五級分類監管要求。

銀保監會有關部門負責人表示，近年來，中國商業銀行資產結構發生較大變化，風險分類實踐面臨諸多新情況和新問題。銀保監會、人行借鑒國際國內良好標準，並結合中國銀行業現狀及監管實踐，制定該辦法，有利於銀行業有效防範化解信用風險，提升服務實體經濟水平。

辦法將風險分類對象由貸款擴展至承擔信用風險的全部金融資產，明確金融資產五級分類定義，設定零售資產和非零售資產的分類標準，提出重組資產的風險分類要求，同時要求商業銀行健全風險分類治理架構等。

逾期天數和信用減值是資產質量惡化程度的重要指標。針對現行指引對逾期天數與分類等級關係的規定不夠清晰的情況，辦法規定，金融資產逾期後應至少歸為關注類，逾期超過90天、270天應至少歸為次級類、可疑類，逾期超過360天應歸為損失類。

辦法將於2023年7月1日起正式施行。充分考慮對機構和市場的影響，辦法設置了過渡期。商業銀行自辦法正式施行後新發生的業務，應按辦法要求進行分類；辦法正式施行前已發生的業務，商業銀行應制訂重新分類計劃，於2025年12月31日前按季度有計劃、分步驟對所有存量業務全部按辦法要求重新分類。