2023協會盃全國定向越野錦標賽暨全國排名賽第2站，11日前進台中中興大學舉行，全國排名賽第1站精英組男、女冠軍陳彥龍和江品宣這次出現1點失誤，讓上一站亞軍楊晁青與黃敏惠「成功復仇」、奪得冠軍。

來自金門的前亞錦賽國手陳彥龍首站全國排名賽「忍住劇烈頭痛」奪冠，這次參賽則發生「跑出圖」的失誤，時間多花1、2分鐘，冠軍也拱手讓給楊晁青，陳彥龍無奈說：「最近事情比較多，沒有訓練。」

面對首次辦比賽的中興大學場地，楊晁青則是求「穩」，不發生失誤而浪漫過多的體力，結果他以20分12秒封王，他賽後說：「這次的路線多變化，特地隠匿一些檢查點，更有挑戰性，也很有趣，運氣很好，才拿到第一。」

去年全民運雙金后「長腿妹」黃敏惠在今年定向越野全國排名賽首站與中正大學江品宣對決落敗，這次她把握機會以21分55成績封后，賽後她說：「這次的場地中興大學是第一次辦比賽，比較有新鮮感。我剛考完大考，放鬆沒有壓力，拿下第一名。」

黃敏惠女子精英組封后，哥哥黃博遠則在男子精英組拿到第6名，媽媽楊文芬則是在唯一參賽的女子50歲組完賽，使得他們一家成為這次協會盃定向越野的贏家，賽後他們透露，全家13年前就參與定向越野賽事，大夥都樂在其中。

楊文芬（左）、黃敏惠（左二）、黃博遠（右二）在協會盃都拿下好成績。（大會提供）