台北市警察之友會理事長許育瑞頒贈慰問金給各分局。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

台灣燈會即將於19日落幕，警方提醒多搭乘大眾運輸工具。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

「2023台灣燈會在台北」5日開幕式，單日累積65.8萬人參觀，台北市政府為感謝所有警察同仁對維護治安的貢獻，並向愛護及支持警察的民間協勤力量致意，特別在11日晚間6時安排「警民之夜」，由市警局邀請上百位嘉賓至國父紀念館區主舞台，一同觀賞主燈秀及活動演出，感謝他們的支持與付出。

受邀嘉賓分別來自警察局及各分局的警友會、義警、民防、義交及志工大(中)隊等單位代表，另為感謝燈會期間信義、大安、松山分局及交通警察大隊所屬員警的辛苦奉獻，台北市警察之友會理事長許育瑞特頒贈慰問金打氣，並由受贈分局及大隊主官代表接受。

警方表示，台灣燈會睽違23年重返台北，更是疫情解封後的第一場國際大型活動，位於國父紀念館的主燈「玉兔壯彩」於每天晚間6時至晚上9時30分每半小時展演一次；位於松菸的「台北兔給樂」則為每天晚間5時至晚上9時30分每半小時展演一次，還有台北101「閃耀夢想」與市府副燈「台北NEXT！」共演、原住民族燈區「與祖靈對話的路徑」等，燈會營運只到2月19日，呼籲民眾前來賞燈時請注意交通安全，多搭乘大眾運輸工具，並遵守員警及服務人員的指揮。