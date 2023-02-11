2月14日西洋情人節將至，屏縣府特別在屏東燈節萬年溪燈區規畫一座充滿粉紅戀愛氛圍的「夢幻情人橋」，並在情人節當天舉辦「LOVE 兔 U」活動。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

2月14日西洋情人節將至，屏縣府特別在屏東燈節萬年溪燈區規畫一座充滿粉紅戀愛氛圍的「夢幻情人橋」，並在情人節當天舉辦「LOVE 兔 U」活動。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

2月14日西洋情人節將至，屏縣府特別在屏東燈節萬年溪燈區規畫一座充滿粉紅戀愛氛圍的「夢幻情人橋」，並在情人節當天舉辦「LOVE 兔 U」活動，只要情侶在夢幻情人橋任一處合照並上傳個人臉書或Instagram，即可獲得粉紅小禮。

屏縣府指出，今年西洋情人節適逢上班日，但為讓天下有情人在忙碌之餘也有滿滿的幸福感，特別在當天於萬年溪燈區推出「LOVE 兔 U」活動，只要當天燈區點燈後，與另一半在萬年溪景觀橋上浪漫合照或自拍，並上傳個人臉書或Instagram，即可於當日晚間5點半至10點至萬年公園服務台兌換粉紅小禮物，限量1000份，歡迎民眾情人節到萬年溪燈區浪漫放閃。

縣府傳播處表示，今年屏東燈節共長達47天，橫跨農曆年節、西洋情人節與228連假，為了讓燈節活動適合各年齡層與不同族群，三大燈區分別以不同主題策展，其中萬年溪燈區以「夢幻樂園」為主題，打造出浪漫的童話世界，並將萬年溪景觀橋設計成「夢幻情人橋」布滿粉紅色燈海，在夜空中畫出一道粉紅弧線，橋上還放置2組「粉紅戀愛兔」燈飾，讓整座景觀橋充滿戀愛氛圍。

傳播處說，單身的朋友也別擔心，同樣能邀請心目中重要的人或暗戀的對象一起逛燈區，並一起參加「LOVE 兔 U」活動，散步在浪漫的萬年溪燈區，走過「夢幻情人橋」，保證戀愛指數狂飆。