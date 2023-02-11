新華社報導，柬埔寨首相洪森9至11日應邀正式訪問中國大陸。中柬兩國發布《關於構建新時代中柬命運共同體的聯合聲明》。雙方高度評價中柬牢不可破的「鐵桿」友誼。

《聯合聲明》稱，訪問期間，大陸國家主席習近平會見洪森，就構建新時代中柬命運共同體及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。中柬建交65年，將堅定不移地深化親密無間的「鐵桿」友誼，堅定不移地開展互利共贏的務實合作，堅定不移地推動構建人類命運共同體。雙方將以2023年中柬建交65周年和「中柬友好年」為契機，構建高品質、高水準、高標準的新時代中柬命運共同體，讓中柬「鐵桿」友誼這一兩國人民共同的寶貴財富代代相傳。

《聲明》略稱，一、柬方認為中國式現代化為人類實現現代化提供了新的選擇，也為解決人類面臨的共同問題提供了中國智慧、中國方案、中國力量。

二、中方高度評價柬埔寨政府在維護國家穩定、促進經濟發展、提升柬國際影響力等方面取得的顯著成就。

三、雙方強調，在涉及彼此核心利益問題上相互支持是中柬命運共同體的核心要義。

柬方重申恪守一個中國原則，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分；強調台灣問題是中國內政，任何外部勢力無權干涉。柬方反對任何利用台灣問題干涉中國內政、圍堵遏制中國的圖謀，反對任何形式的台獨分裂活動，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力，絕不同台灣發展任何形式的官方關係。

雙方一致認為，涉疆問題根本不是人權問題，而是反暴恐、去極端化和反分裂問題。柬方堅決反對藉涉疆問題干涉中國內政。

四、雙方同意繼續通過雙邊互訪、視訊通話、互致信函等多種形式，加強兩國高層交往，及時就中柬關係重大問題及國際地區形勢深入交換意見，加強戰略溝通，深化政治互信。

五、雙方同意從政治、產能、農業、能源、安全和人文六大領域入手，打造中柬「鑽石六邊」合作架構。

六、雙方認同和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，願維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，反對霸權主義和強權政治，反對一切形式的單邊主義，反對搞針對特定國家的陣營化和排他性小圈子。

七、雙方認為，在中國與東協國家共同努力下，南海局勢總體保持穩定，呼籲有關各方繼續全面有效落實《南海各方行為宣言》，深化海上合作，在協商一致基礎上早日達成實質、有效的「南海行為準則」，將南海建設成為和平之海、友誼之海、合作之海，任何利用南海問題破壞地區和平與互信的圖謀註定無法得逞。

八、雙方對洪森首相訪中取得的成果表示滿意。