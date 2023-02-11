38歲張姓男子開計程車7日晚間10時許，行經新北市汐止區鄉友街準備左轉上新長安橋，卻突然出現一輛白色賓士車搶先左轉，張男按喇叭提醒，卻引發賓士車內乘客不滿，搖下車窗揮舞開山刀，此外，乘客更一度下車作勢要砸車，張男連忙將計程車駛離並報警，警方循線通知3嫌到案，除依恐嚇罪嫌偵辦外，鄭姓男子涉及危險駕駛，最高可開罰2.4萬元。

警方調查，張男開車行經汐止區鄉友街準備左轉上新長安橋，卻突然出現一輛白色賓士車搶先左轉，張男按喇叭提醒，卻引來賓士車內駕駛22歲鄭姓男子及2名乘客不滿，乘客搖下車窗揮舞開山刀。隨後，賓士車沿途逼車，停等紅燈之際，乘客還手持球棒下車企圖要砸車，張男連忙將計程車駛離並報警。

汐止警分局獲報循線通知鄭姓男子及同車的19歲及16歲陳姓男子到案並查扣開山刀1把。訊後依恐嚇罪嫌將3嫌法辦，另外，鄭男涉及危險駕駛依違反《道路交通管理處罰條例》第43條告發，最高可處2萬4000元罰鍰。汐止警分局偵查隊長廖國安呼籲民眾與人發生衝突應儘速報警處理，切勿私行暴力行為，避免觸法。