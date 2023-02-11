民進黨台北市議員王世堅近日指出，在經過一些莫名其妙的攻擊之後，對於綠營台北市中正、萬華區的立委初選，確實開始起心動念了。對此，前立委郭正亮10日就表示，「這一區國民黨事實上是有贏的機會，可是他內部整合非常困難，所以就碰到很大的障礙，王世堅贏的機會非常大」，引發討論。

郭正亮10日在網路節目《新聞大白話》中表示，「如果這一區林昶佐確定不選，那王世堅黨內初選應該沒有對手，沒有人能贏過他，他的組織盤很強，以他跟基層的相處之道，非常厲害，而深綠的反彈聲音，一定很快會做處理」，郭正亮也強調，「最重要是國民黨這邊，國民黨的三位議員好像彼此不太搭，不一定會互相支持對方」。

郭正亮最後也說，「這一區國民黨事實上是有贏的機會，可是他內部整合非常困難，所以就碰到很大的障礙」，郭正亮直言，「所以我覺得王世堅非常聰明，當然初選的過程會有很多人出來罵他，但對王世堅來說不是問題，他很老練了，他機會非常大」。