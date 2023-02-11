首屆「聖祖獎學金」頒獎典禮由總經理陳緣姿主持，鼓勵金門子弟努力求學。(于家麒攝)

陳緣姿(右2)親自頒獎給每一位獲獎的同學，希望他們精益求精、奮發向上。(于家麒攝)

金門知名貢糖業者-聖祖食品股份有限公司長期致力地方公益、關懷弱勢族群，今(11)日舉辦首屆自辦獎學金頒獎典禮，從各國中小到金門大學共有51位成績優秀的同學獲獎，由總經理陳緣姿親自頒發近10萬的獎學金給各獲獎學生，以鼓勵地區學子精益求精、用功向上。

首屆「聖祖獎學金」頒獎典禮今天在聖祖總公司舉行，由總經理陳緣姿主持，副總經理葉杭、經理洪慶芬與各獲獎學生與家長都到場參與，共同見證這光榮的一刻。

陳緣姿表示，聖祖公司本於「取之於社會、用之於社會」的理念，在董事長葉錦湖的指示下自辦「聖祖獎學金」，鼓勵金門子弟努力求學，往後每一年都將持續辦理，希望同學們都能好好讀書，爭取獎學金。

陳緣姿也指出，往年聖祖提供的獎學金都是各校自行遴選出成績優異同學，他們再到各校去頒獎，今年則首次透過縣府教育處的平台宣傳，開放地區各國小、國中、高中(職)到金門大學的同學提出申請，再由公司擇優評選出成績較為優異的學生進行頒獎。

副總經理葉杭也指出，聖祖很高興能在學生的求學路上略盡綿薄之力，希望藉此能夠激勵地區學子更勤奮讀書，增進知識，開拓思想，將來學有所成，為社會多盡一份心力，而聖祖也會持續從事地區公益活動，照顧社會每個階層，讓鄉親都能感受到聖祖的關懷。

聖祖公司在2002年創立尚義機場獎學金後，陸續設立金寧中小學、金湖國中、金門高職、金城國中、金門高中、烈嶼國中及烈嶼鄉西口國小等7所學校獎學金；2018年再創立聖祖金門水頭商港觀光相關產業人員子女獎學金，2019年則增加金門大學的獎學金，今年則是自辦獎學金，並擴大到全縣，希望能激勵學生用功向學，未來學有所成、能力所及，也能貢獻一己之力回饋社會。