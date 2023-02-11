摩爾投顧彙整資訊分析指出，近期兩項國內利多因素：

1.台股新一波法說會高峰登場，旺宏、新唐、富邦媒、世界、第一金等指標型企業，即日起至2月底，將接續舉行法說會，市場聚焦晶圓、IC設計、百貨、金融等四大產業，寄望法說佳音為多頭攻勢增添柴火。

2.近日外資調節金融族群，買超台積電、鴻海等電子指標股，資金轉進高價中小型IC設計股，押寶作夢行情增溫，法人力推的高價IC設計股。

另留意兩項國內外利空因素：

1.聯準會（Fed）多位官員強調，有必要繼續升息，在持續的價格壓力下，最終利率可能達到比先前預期更高的水準。隨著Fed推動控制通膨的努力，還會有多次升息，意味貨幣政策可能需收緊一段時間，這加劇市場的審慎氛圍。

2.主計總處發布1月消費者物價指數（CPI）年增率3.0％，再次飆破3％；而CPI驟升，除將牽動央行3月的貨幣政策，也會影響綜合所得稅、基本稅額、遺產及贈與稅等各項扣除額，以及企業最低稅負制起徵點（免稅額）是否調升。