29歲三上悠亞不僅是日本人氣AV女優，還多元化發展，除了經營YouTube頻道，還自立門戶當老闆。近日她突在IG限時動態PO與男性的親密合照，並公開兩人約會的影片，疑認愛的舉動讓網友一時不能接受。

三上悠亞是老司機的D槽女神，感情事業備受矚目。她最近在IG限時動態公開3張與男性的合照，兩人一起咬薯條、十指緊扣又頭靠肩膀，看起來超過普通朋友的關係，她寫著「心心念念的USJ約會」，並附上YouTube影片，兩人同遊日本環球影城，互動十分緊密，讓眾多網友崩潰地直呼：「含淚祝福」、「看了你那麼多年真是不捨」等。

其實這只是約會企劃的影片，與三上悠亞合作的男生是146萬粉絲的人氣YouTuber「Kano」，今年19歲，比三上悠亞年輕10歲。談及理想型對象，Kano喜歡鼻子挺、長得漂亮個性又可愛的女生，三上悠亞嬌羞地問：「那就是我？」Kano靦腆地回：「對！」畫面瞬間飄滿粉紅泡泡。

約會過程中，Kano不忘用男友視角幫三上悠亞拍照，看著女神嘟嘴、吃美食的萌樣，一直誇讚：「好可愛」。影片上架至今2天，點閱數高達99萬，不少網友得知只是約會企劃影片，都鬆了一口氣，也有網友感到有趣，表示想看更多這種類型的影片。